Лица Советской эпохи. Часть 388. 1970-1980-е. Деревня Берниково Калининской области

[прошлые выпуски]Лица Советской эпохи
2. Карательные органы-8
3.Дети довоенной поры
3.Дети довоенной поры-2
4
5
6
7
8
9. Чита ЧеКистская
10. Дети-12
11. Разное-5
12. Армия
12. Армия-2
12. Армия-3
13. Организованный отдых-5
14. Советское застолье-11
14. Советское застолье-12
14. Советское застолье-13
15 Жизнь московской школы в 50-70-х
16 Архив одной семьи
17. Советская свадьба
17. Советская свадьба-2
18 Пионерия Страны Советов
18. Пионерия Страны Советов-2
19. Жизнь деревенская и поселковая-8
20 Свадьба в Камышино 1960 год
21. Свадьба работников «Интуриста»
22. Сельская свадьба в Рязанской области.1964 г.
23. Свадьба 6 марта 1966 г. Рязань
24. Московская свадьба 60-х.
25. Свадьба в Рязани
26. Московская свадьба
27. Небольшое застолье из 70-х
28. Выставка собак, Москва 1979 г.
29. Ужас Советской смерти
29. Ужас Советской смерти-2
29. Ужас Советской смерти-3
30. Миры 80-х. Часть 1
30. Миры 80-х. Часть 2
30. Миры 80-х. Часть 3
30. Миры 80-х. Часть 4
30. Миры 80-х. Часть 5
31. Детский сад начала 70-х.
32. Отдых в Крыму
33. Гагарин.1975 г.Ленинградский CCО «НЕВА»
34. Люблинский железнодорожный техникум в 40-е годы
35. Портреты довоенной эпохи
36. Школа № 611 Москвы, 1962-1972 годы
37. ЧК-ОГПУ-НКВД
38. Демонстрации в Гурьеве. 1948-1968 гг.
39. Праздник Букваря. 12.12.1968
40. Отдых на Минеральных водах Кавказа
41. Люди поселка Ровное, Саратовской области
42. Симферопольский артполк. 1977-79 гг.
43. В конце пути
44. Школьная жизнь на Ольхоне. 1964-1968
45. 80-е в объективе Михаила Блонштейна-1
45. 80-е в объективе Михаила Блонштейна-2
45. 80-е в объективе Михаила Блонштейна-3
46. Дети Байкала. 1960-70-е
47. Групповые фотографии-10
48. Повседневная жизнь московской четвероклассницы Кати в 1987
49. Студенческий ансамбль "Катюша" из Куйбышева. 1960-1970-е
50. Сормовский семейный альбом. 1919-1941
51. Детский №8 в 1930-е
52. Лето в Козловке. 1970-е
53. Освобожденная женщина Востока-1
53. Освобожденная женщина Востока-2
54. Еврейская жизнь в 20-30-е годы
55.Люди Стерлитамака
56. Люди вязниковских предприятий начала 30-х годов
57. Люди поселка Ороек (Колыма)
58. Советская эпоха глазами прибалтийских фотографов-1
58. Советская эпоха глазами прибалтийских фотографов-2
59. Служба на о. Кильдин. 1979-1981 гг
60. Жизнь московской школы №235
61. Некрестовый поход детей московской школы №235
62. Люди спорта и физкультуры
62. Люди спорта и физкультуры-2
63. Жизнь Московского государственного индустриального университета
64. Барды начала 70-х
65. Небольшое застолье августа 1972 года
66. Люди Хужира, Ольхон. 1950-70-е годы
67. Советский Новый год
68. Иностранные специалисты в Египте и Сирии. 1971-1988
69. Люди поселка Верхнебаканский
70. Виктор Трофимович Лаптев с семьей на теплоходе «Россия». 1955
70. Виктор Трофимович Лаптев с семьей в Сочи 1955 года
70. Виктор Трофимович Лаптев с семьей в Сочи 1956 года
70. Виктор Трофимович Лаптев с семьей в Гаграх 1956 года
70. Виктор Трофимович Лаптев с семьей в Гаграх 1959 года
70. Виктор Трофимович Лаптев с семьей в Гаграх 1960 года
70. Виктор Трофимович Лаптев с семьей в Сочи 1964 года-1
70. Виктор Трофимович Лаптев с семьей в Сочи 1964 года-2
70. Лаптевы в собственном соку-1
70. Лаптевы в собственном соку-2
71. Люди Лаврских переулков. Москва 1978-1979 годы
72. Горнозаводск. Город и люди. 1971
73. Просто люди
73. Просто люди-2
74. Пионерлагерь «Костер» в 1972 году
75. 1980. Год из жизни студентов МТИ (Московский Технологический Институт бытового обслуживания)
76. Альбом выпускников Муромского ВУС 1955 - 1958
77. 1956. Муром армейский
78. 1956. На учениях под Муромом
79. Люди острова Диксон
80. Боевой путь 194 гвардейского Брянского Краснознаменного военно-транспортного авиационного полка имени Героя Советского Союза Францевича Гастелло
81. Групповые детские фотографии
82. Лица русского рока
83. Люди поселка Пантелеймоновка. 1946-1962
84. Беспризорники
85. Жители Староконстантинова
86. Туляки 1950-1970-е
87. Лица Луганска-Ворошиловграда
88. Люди завода «Красный Луч»
89. Советский туризм
89. Советский туризм-2
90. Дети Норильскпроекта. 1980-е
91. Жизнь Артека
92. Поездка на Байкал в августе 1957
93. Поездка на реку Олха и иркутские зарисовки 1957 года
94. 1957. Туристический поход школы №13 на Байкал
95. Лица советской торговли-1
95. Лица советской торговли-2
96. Люди на фотографиях Семена Осиповича Фридлянда (1950-е)
96. Люди на фотографиях Семена Осиповича Фридлянда (1950-е).2
96. Люди на фотографиях Семена Осиповича Фридлянда (1950-е).3
96. Люди на фотографиях Семена Осиповича Фридлянда (1950-е).4
97. Люди Кабарды 1950-х
98. Бухара. Люди искусства
99. Лица Армении 1950-х
100. Люди Алтая
101. Люди войны
102. Лица Туркмении
103. Школьники 1950-х
104. Люди послевоенного Ленинграда
105. Пляжный отдых 1950-х
106. Прибалтика в лицах
106. Прибалтика в лицах. 2
106. Прибалтика в лицах. 3
107. Дети 1940-1950-х на снимках Фридлянда
108. Ловцы дельфинов. Туапсе, 1947
109. Семейный отдых в Туапсе. 1947
110. Таджикистан в лицах
111. Люди цирковой школы
112. Люди Еврейской автономной области
113. Люди Новосибирской области
114. Портреты семьи фотографа
115. Люди Хакасии
116. Люди эпохи демонстраций (Москва,1940-е)
117. Жизнь украинского села
117. Жизнь украинского села.2
117. Жизнь украинского села.3
118. Жизнь Томского университета в 1956 году
119. Люди зимнего пейзажа
120. Детский субботник
121. Дикий туризм конца 1950-х
122. Поездка в Абхазию
123. Люди сцены
124. Дети совхоза «Башкульский» (Кустанайская обл). 1961
125. Люди с волжских берегов
126. Люди целинных земель
126. Люди целинных земель-2
127. Люди Волковыска
128. Люди Печорского края
129. Люди на фотографиях Дмитрия Николаевича Бальтерманца
129. Люди на фотографиях Дмитрия Николаевича Бальтерманца-2
129. Люди на фотографиях Дмитрия Николаевича Бальтерманца-3
130. Люди во время блокады Ленинграда
131. Поездка из Нарьян-Мара в Москву в 1960-е
132. Альбом выпускника ЛИТМО (1934 год)
133. Выпускной фотоальбом 1949 года 58 выпуск врачей 1-й ЛМИ
134. Геодезисты на Колыме и Камчатке. 1987-1990
135. Студенты Ростовского инженерно-строительного института в 1964-1968
136. Люди Набережных Челнов с 1927
137. Энергетический факультет МИИТа, ССО «Helios». 1974
138. Бальные танцы в Кишинёве. 1980-1985
139. Люди и машины
140. Дети Ярославля
141. Студия балета в клубе «Гигант» Ярославля в 1960-е
142. Жизнь Ярославля в 1950-1980-х
142. Жизнь Ярославля в 1950-1980-х. 2
143. В предзакатный час. Прием в пионеры. 1985
144. Целинники без ретуши
145. Студенты Омского Политехнического института. 1978-1983
146. Путешествие в предгорья Тянь-Шаня
147. Из альбома одной женщины. Отдых по-советски
148. Мурманск в лицах
149. Лица Вологды-1
149. Лица Вологды-2
150. Люди на снимках Владимира Сычёва-1
150. Люди на снимках Владимира Сычёва-2
151. Люди Инзенского диатомового комбината
152. Пионерский лагерь «Пруд Юлово». 1958
153. Юрий Абрамочкин и обитатели его снимков
154. Дикий туризм образца 1969. Севастополь-Одесса
155. Советские студенты образца 1972
156. 1968. Люди авиаремонтного завода
157. Начало школьного года. 1 сентября 1982
158. 1969. Поездка на природу
159. 1969. Поездка к истоку Волги
160. 1990. На сборах
161. 1965. Свадьба Новожилова
162. 1991. Четыре дня в августе
163. Легкоатлетическая эстафета на призы газеты «Уральский рабочий». Свердловск. 2 мая 1959
164. Матч СГИ-УРГУ-УЛТИ. Свердловск. 5 12 1958
165. Организованный туризм.1957-1972. Иркутяне в Крыму и на Черноморском побережье Кавказа
166. 1958. Сухой Лог. Спортлагерь СГИ
167. Люди Березников в 1950-е
168. 1987. Стройотряд Московского физико-технического института
169. 1987. Студенты и преподаватели МФТИ на первомайской демонстрации
170. Времена и люди в объективе Георгия Зельмы
170. Времена и люди в объективе Георгия Зельмы.2
171. Александр Родченко. Время и люди
171. Александр Родченко. Время и люди.2
172. Люди Ашхабада и окрестностей
173. Последний отдых советской эпохи. Турбаза «Политехник». Иссык-Куль
174. СГИ. Жизнь общажная. 1959-1962
175. 1957. Студенты политехнического техникума г. Свердловска в альплагере Талгар ДСО «Металлург». Тянь-Шань
176.1956. Иркутяне в Ленинграде и его окрестностях
177. Владимир Высоцкий и вокруг него
177. Владимир Высоцкий и вокруг него.2
177. Владимир Высоцкий и вокруг него.3
177. Владимир Высоцкий и вокруг него.4
177. Владимир Высоцкий и вокруг него.5
177. Владимир Высоцкий и вокруг него.6
178. Еврейская волна русского шансона. Аркадий Северный
179. Жизнь и быт в Белорусской деревне в 1930-е
180. Копейск и копейчане в 1948-1957 гг.
181. 1969. По следам одной поездки. Ставрополь, Теберда
182. 1988. День Индейцев в пионерском лагере «Зеленый город» (Ленинградская область)
183. 1984. Невский РК ВЛКСМ. Районная конференция
184. 1970. Субботник в автопарке московского «Интуриста»
185. 1968. Саранск, 50 лет ВЛКСМ
186. 1970-е. Автопарк московского «Интуриста»
187. Кружки и секции
188. 1974. Ленинград. Встреча Нового 1975 года
189. Культурная жизнь поселка Мичуринское в 1970-х
190. Жители архипелага ГУЛАГ
191. Пионерский лагерь «Огонек» трамвайного депо им. Апакова-13-3
192. Встреча Нового года в поселке Мичуринское.31.12.1975
193. День на съемках. Ст. Курорт. 22.04.1976
194. Посвящение в земледельцы.20.06.1976
195. Люди ЛОКПУ
196. Люди из общежития ЛОКПУ. 1975-1977
197. Ленинградские выставки 1976 года
198. Люди из семейного архива
198. Люди из семейного архива.2
198. Люди из семейного архива.3
199. Выпуск врачей Военно-Медицинской Академии. 1935
200. Ранняя советская авиация
201. Порт-Артурский альбом. 1950-1954
202. Альбом и его хозяйка
202. Альбом и его хозяйка. 2
203. 1977. Путешествие в Николаев
203. 1977. Путешествие в Николаев 2
204. Поездка в Очаков
205. 1976. Владимир Высоцкий в Иркутской области
205. 1976. Владимир Высоцкий в Иркутской области. 2
206. Владимир Высоцкий. 1955-1958
207. Владимир Высоцкий. 1959-1961
208. Владимир Высоцкий в 1938-1948 гг.
209. В.Высоцкий. 1938-1955
210. 1970-е. Следственный эксперимент где-то в Белоруссии
211. 1974. «Мона Лиза» в Москве. Июнь
212. 1967-1973. Жизнь студентов МЭИ
213. 1953. Малая Южно-Уральская детская железная дорога
214. 1971. Комсомольское собрание ЭЭФа в БАЗе МЭИ 29 марта
215. 1950-е. Юные железнодорожники Челябинска
216. 1962-1963. Владимир Высоцкий
217.Железнодорожники Челябинска
218. Кругосветное путешествие группы петроградских детей в 1918-1921
218. Кругосветное путешествие группы петроградских детей в 1918-1921. 2
219. 1954. Люди села Березняги
220. Скопин. Город и люди
221. Вечеринка в общежитии МЭИ ЭЭФ 30 марта 1967 года
222. Фотографии из одного семейного архива
223. 1967. МЭИ ЭЭФ.День Рождения Миши Бурина, сентябрь
224. 1990. Экскурсия Ивангород-Нарва
225. МЭИ ЭЭФ. Вечеринка у Тани Деменковой 6 ноября 1967 года
226. Гурьев. Город и люди
227. МЭИ ЭЭФ. Вечеринка в общежитии. Ноябрь 1968 года
228. 1993. Выступление Ника Рок-н-Ролла в Иркутске
229. МЭИ ЭЭФ. Вечеринка у Наташи Оборотовой 8 ноября 1968 года
230. Депутаты - члены и кандидаты, избранные в Сталинский районный совет РК и КД декабрь 1934
231. 1969. МЭИ ЭЭФ. На Соколе у Наташи Оборотовой
232. Фотографии Геннадия Михеева
232. Фотографии Геннадия Михеева. 2
233. 1967. МЭИ ЭЭФ. Турпоход на станцию «Луч». Октябрь
234. МЭИ ЭЭФ. Турпоход на Истру в мае 1967 года
235. Выступление Егора Летова в Ангарском ТОМе. Март 1990
236. МЭИ ЭЭФ. Работа на овощной базе в октябре 1967 года
237. 1989. Ленинград. Жизнь наискосок от рок-клуба
238. МЭИ ЭЭФ. Встреча выпускников в марте 1975 года
239. Конотоп. Город и люди
240. 1972. МЭИ. Свадьба Славы Коробова (ЭТ-7-67). Октябрь
241. 1971. Спортивно-оздоровительный лагерь «Фирсановка». 3 смена. Вып 4
242. В МЭИ. Февраль 1970 года
243. 1977. IV фестиваль Дружбы молодежи СССР и ГДР
244. 1975. Визит Эриха Хонеккера и правительственной делегации ГДР
245. 1980. Грет Палукка в ленинградской балетной школе
246. Стерлитамак. Город и люди
247. 1962. Визит Юрия Гагарина в Египет
248. История семейства Лясс. Часть 1
249. Политическая жизнь Иркутска конца 1980-х
250. 1947-1950. Жизнь переселенцев в Калининграде на фотографиях Семена Анискова
251. Демонстрация в Ленинграде. Начало 1950-х
252. 1980-е. Пионерский лагерь «Ёлочка» ВНИИЖТ (ЦНИИ МПС). Часть 4
253. Армейский альбом
254. Дружеский визит СОЛ «Энергия» в интерлагерь «Сенеж» в июле 1971
254. Дружеский визит СОЛ «Энергия» в интерлагерь «Сенеж» в июле 1971. Вып.2
254. Дружеский визит СОЛ «Энергия» в интерлагерь «Сенеж» в июле 1971. Вып 3
255. Аттракцион «Очередь»
255. Аттракцион «Очередь»-2
255. Аттракцион «Очередь»-3
255. Аттракцион «Очередь»-4
255. Аттракцион «Очередь»-5
256. 1950-1980-е. Люди села Ивашутино (Смоленская область)
257. 1971. МЭИ ЭЭФ. Весенний карнавал на ЭЭФе 4 апреля
258. 1968. МЭИ ЭЭФ. Весенний карнавал 6 апреля на ЭЭФе
259. 1968. МЭИ ЭЭФ. Осенний карнавал на ЭЭФе в ноябре
260. 1969. МЭИ ЭЭФ. Стройотряд «Якутия-Сунтар-69», июнь-август
260. 1969. МЭИ ЭЭФ. Стройотряд «Якутия-Сунтар-69», июнь-август. Вып 2
260. 1969. МЭИ ЭЭФ. Стройотряд «Якутия-Сунтар-69», июнь-август. Вып 3
261. С Новым годом!
262. Цирк зажигает новогодние огни
263. Провожаем Старый Новый Год
264. Люди деревни Шелохачь
265. На железной дороге
266. 1988. Москва присевшая на фотографиях Юрия Сюганова
267. 1988. Москвичи со спины на фотографиях Юрия Сюганова
268. 1988. Питерская тусовка и город на фотографиях Игоря Кучерова
269. 1981. Красногорск. Банкет в честь полковника
270. 1970. ЛГУ. Практика. БНИИ в Старом Петергофе
271. Новые люди старого Петергофа
272. 1990. Первый общегородской митинг демократов Липецка 17 февраля
273. 1970-е. Деревенская жизнь в Карелии
274. 1933. Парад физкультурников Ленинграда
275. 1970-е. Пикник на обочине в Тивдии (Карелия)
276. Люди Лычного острова
277. Целинники
278. Люди Новосиля
279. Казань в лицах-1
279. Казань в лицах-2
280. Люди Череповца
281. Ленинград и люди на снимках Сергея Подгоркова
282. Ленинград и люди на снимках Сергея Подгоркова в 1970-х
283. Москва и москвичи на снимках Сергея Подгоркова
284. Петроградка и ее люди на снимках Сергея Подгоркова
285. Портретные работы Сергея Подгоркова
285. Портретные работы Сергея Подгоркова-2
286. 1930-е. Калининский аэроклуб
287. 1947. Иркутский государственный рыбопромышленный трест
288. Окрестности Ленинграда на снимках Сергея Подгоркова
289. Советское духовенство
289. Советское духовенство. Часть 2
290. Пермский край в лицах
290. Пермский край в лицах-2
290. Пермский край в лицах-3
291. 1978-1981. Посиделки зеленоградских студентов
292.1982. Студенческая свадьба в Зеленограде
293. Иркутский альбом (память, выброшенная на помойку)
294. 1983. Студенческая свадьба в Зеленограде
295. Бологое в лицах
296. 1984. Пьянка зеленоградских студентов
297. 1932. Пермь. Ноябрьская демонстрация
298. 1985. Ноябрьская посиделка в Зеленограде
299. 1973-1978. Из семейных архивов села Родничок
300. 1930-е. Лагерь ОСОАВИАХИМА в Бологое
301. 1981. Зеленоградские студенты в лесу
302. 1975. Горьковское Высшее Военное Училище Тыла
303. 1973. Зеленоградские школьники в походе
304. Лица Онеги
305. Иркутск и иркутяне Валерия Орсоева
306. 1970-е. Ленинградские неформалы на снимках Игоря Кучерова
307. Люди на фотографиях Владимира Кудринского
308. Тара и окрестности в лицах. Часть 1. 1919-1939
308. Тара и окрестности в лицах. Часть 2. 1942-1959
309. Летчики довоенной поры
310. 1942. Белгородская деревня на снимках Франца Грассера
310. 1942. Белгородская деревня на снимках Франца Грассера. Вып 2
310. 1942. Белгородская деревня на снимках Франца Грассера. Вып 3
310. 1942. Белгородская деревня на снимках Франца Грассера. Вып 4
310. 1942. Белгородская деревня на снимках Франца Грассера. Вып 5
311. 1986. Студенты физфака МГУ в Олимпийском и на даче. 4-8 ноября
312. 1976. Визит Генерального секретаря ЦК КПСС Л.И.Брежнев на ЗИЛ
313. 1961. Гагарин на ВДНХ. 23 октября
314. 1972. Пьянка в деревне Белощелье
314. 1972. Пьянка в деревне Белощелье. Часть 2
314. 1972. Пьянка в деревне Белощелье. Часть 3
315. Люди на снимках Евгения Халдея
315. Люди на снимках Евгения Халдея. Часть 2
316. 1970-е. Культурная посиделка в селе Белощелье
317. 1970-е. Похороны в селе Белощелье
318. Из архива И. Ф. Тиваненко, 9 Отдельный Сибирский полк войск ОГПУ
319. 1970-е. Очередные посиделки в селе Белощелье
319. 1970-е. Очередные посиделки в селе Белощелье-2
320. Время и люди на снимках Леонида Лазарева
321. Люди города Орджоникидзе
332. 1984. 4-я годовщина со дня смерти В. Высоцкого
333. 1980-е. Второй день свадьбы. Часть 1
333. 1980-е. Второй день свадьбы. Часть 2
334. 1945-1946. Жизнь в фильтрационных лагерях НКВД
335. Закулисье советского кино
336. 1962-1964. Индустриальный техникум (ОТЭП) в Орджоникидзе
337. 1980-е в объективе фотографов
338. Люди крейсера «Красный Кавказ»
339. 1991. Группа астрономов празднует 8 марта
340. 1991. Село Карпогоры и его обитатели
341. Остарбайтеры
342. 1990. Жизнь и смерть одного поросенка. 13.10
343. 1955. ОТИХП. Выпуск 1955 года
344. Люди Ленинградского рок-клуба
344. Люди Ленинградского рок-клуба-2
345. 1980-е. Краснодарская свадьба
346. Люди на фотографиях Сергея Фалина
347. 1950-1960-е. Советское детство. «Жизнь как сметана…»
348. 1990. День Рождения Валеры Лютикова
349. 1987. Село Курья и его обитатели
350. Люди послевоенного Вильнюса
351. 1982. Старый Оскол. Первая городская ярмарка
352. 1961. Проводы на целину со станции «Московская-Товарная»
353. 1965. «Строительство железной дороги Архангельск-Лешуконское» на снимках Всеволода Сергеевича Тарасевича
354.1960-1990. Люди и страна на снимках Виктора Гавриловича Ершова
355. Выхваченные мгновения на снимках Игоря Витальевича Стомахина
355. Выхваченные мгновения на снимках Игоря Витальевича Стомахина. Вып 2
355. Выхваченные мгновения на снимках Игоря Витальевича Стомахина. Вып 3
355. Выхваченные мгновения на снимках Игоря Витальевича Стомахина. Вып 4
356. 1987. Русский Вудсток на снимках Игоря Витальевича Стомахина
357. 1988. Проводы в армию
358. 1980. Похороны Высоцкого. Часть 1
358. 1980. Похороны Высоцкого. Часть 2
359. Жизнь и смерть отца Меня
360. 1956. Советские туристы в Париже. 22 июня
361. 1970-е. Советские селебрити на снимках Дмитрия Воздвиженского
362. 1960-е. Невский проспект на снимках Всеволода Сергеевича Тарасевича
362. 1960-е. Невский проспект на снимках Всеволода Сергеевича Тарасевича
363. 1970-е на снимках Дмитрия Воздвиженского
364. 1926. Похороны Ф.Э.Дзержинского 22 июля
365. Жизнь «Железного Феликса» в фотографиях
366. 1960-е. Несколько дней из жизни Е.Максимовой и В.Васильева
367. Барды и поклонники
368. В селах Каргопольского района
369. 1970-е. Дети на снимках Дмитрия Воздвиженского
370. 1959. Деревенская жизнь на снимках Джерри Кука
371. Рыбаки и рыборазводные хозяйства Астрахани
372. Погранцы
373. 1976-1977. Учебное парусное судно «Крузенштерн»
374. 1989. Похороны академика А.Д. Сахарова. 18 декабря
375. 1958. Общесоюзный Дом моделей одежды на Кузнецком Мосту
376. 1960-е. Люди на фотографиях Марка Степановича Редькина
377. 1964. День рождения внука Алёши на фотографиях А. Д.Гринберга
378. 1934. Поселок Усово-Загородное на фотографиях А. Д.Гринберга
379. 1976-1987. Алла Пугачева на сцене
380. Шахматы, большие и маленькие
381. 1987. Московская свадьба
382. 1986. Сенокос 20-29.06
383. 1983. Новый год в общежитии
384. София Ротару
385. Ленинградские свадьбы
386. Свердловская рок-сцена
387. Омск и его люди в 1920-х
1970. Отдых на бревнах
1971. Прогулка по деревенской улице
1972. Косьба в деревне
1973. Стирка у мостика
1974. Зимой по реке
1975. Местные и дачники
1975. На бревнах летом
1975. Полоскание белья
1975. Полоскание с мостика
1976. Возле колодца
1976. Маленький пастух
1976. На берегу реки
1977. Во дворе с лошадью
1977. Зимняя прогулка
1978. Мостик через речку
1978. На телеге по большаку
1978. Уборка сена в усадьбе
1979. В повозке у дома зимой
1979. Лошадь с повозкой у дома
1980. Девочки-подружки
1981. Беседа во дворе
1981. Во дворе возле дома
1981. На лавочке у дома
1982 Маленькие пастушки
1983. Дети на бревнах
1984. Возле колодца
1984. Возле лодок на берегу
1987. На моторной лодке
1987. Стирка у мостика
1987. Урожай с огорода
1988. Строительство забора
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