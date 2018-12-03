1900-е. Русские туристы в Италии

1. «Из Аббации в Венецию». Сергей Васильевич Челноков с женой Верой Карповной и дочерью Натальей на корабле. 1906
2. Италия, Генуя. Порт. 1890-е
3. Катание на лодках за катером. 1903.
4. Купание
5. Купание
6. Милан. На крыше Миланского собора
7. Рим. Колизей
8. Рим. Колизей
9. Рим. Колизей
10. Рим. Собор Святого Петра
11. Венеция. Вид на улицу Мерсери. Сентябрь 1900
12. Венеция. Площадь Св.Марка
13. Венеция
14. Венеция
15. Венеция
16. Венеция
17. Венеция, сентябрь 1900
18. На пляже
19. Разговор мужчин в античном храме
20. Подъем на Везувий
21. На Везувии
22. Сан-Марино
23. Сан-Марино
24. Флоренция. Трубочист
25. Флоренция
26. Флоренция
27. Мерано. Двор Княжеского замка
28. Местный пейзаж
29. Двое мужчин на ступеньках. Сентябрь 1900
30.
31.
32.
33.
34. Закат на море
источник
Journal information