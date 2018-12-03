хумус (humus) wrote,
хумус
humus

1900-е. Русские туристы в Италии


«Из Аббации в Венецию». Сергей Васильевич Челноков с женой Верой Карповной и дочерью Натальей на корабле. 1906
1. «Из Аббации в Венецию». Сергей Васильевич Челноков с женой Верой Карповной и дочерью Натальей на корабле. 1906

Италия, Генуя. Порт. 1890-е
2. Италия, Генуя. Порт. 1890-е

Катание на лодках за катером. 1903.
3. Катание на лодках за катером. 1903.

Купание
4. Купание

Купание
5. Купание

Милан. На крыше Миланского собора
6. Милан. На крыше Миланского собора

Рим. Колизей
7. Рим. Колизей

Рим. Колизей
8. Рим. Колизей

Рим. Колизей
9. Рим. Колизей

Рим. Собор Святого Петра
10. Рим. Собор Святого Петра

Венеция. Вид на улицу Мерсери. Сентябрь 1900
11. Венеция. Вид на улицу Мерсери. Сентябрь 1900

Венеция. Площадь Св.Марка
12. Венеция. Площадь Св.Марка

Венеция
13. Венеция

Венеция
14. Венеция

Венеция
15. Венеция

Венеция
16. Венеция

Венеция, сентябрь 1900
17. Венеция, сентябрь 1900

На пляже
18. На пляже

Разговор мужчин в античном храме
19. Разговор мужчин в античном храме

Подъем на Везувий
20. Подъем на Везувий

На Везувии
21. На Везувии

Сан-Марино
22. Сан-Марино

Сан-Марино
23. Сан-Марино

Флоренция. Трубочист
24. Флоренция. Трубочист

Флоренция
25. Флоренция

Флоренция
26. Флоренция

Мерано. Двор Княжеского замка
27. Мерано. Двор Княжеского замка

Местный пейзаж
28. Местный пейзаж

Двое мужчин на ступеньках. Сентябрь 1900
29. Двое мужчин на ступеньках. Сентябрь 1900


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33.

Закат на море
34. Закат на море
источник

Tags: Италия, Россия, история, путешествия, фото
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