Ленинград. Наводнение 1924 года

1. Исаакиевский собор во время наводнения
2. Во время наводнения
3. Наводнение. Детская улица В.О.
4. На р.Екатерингофке после наводнения
5. Мытнинская набережная после наводнения
6. После наводнения 23.09.
7. После наводнения
8. После наводнения
9. Последствия наводнения
10. После наводнения в Летнем саду
11. Уборка мостовой на проспекте Добролюбова
12. Служащие магазинов по улице 3-го Июля за ликвидацией последствий наводнения
13. Очередь за водой после наводнения
14. Без подписи
15. Красноармейцы охраняют имущество пострадавших во время наводнения
16. После наводнения
17. Просушка экспонатов Русского музея после наводнения 23 сентября.
18. Просушка экспонатов Русского музея после наводнения 23 сентября.
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