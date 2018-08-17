хумус (humus) wrote,
хумус
humus

Ленинград. Наводнение 1924 года



Исаакиевский собор во время наводнения
1. Исаакиевский собор во время наводнения

Во время наводнения
2. Во время наводнения

Наводнение. Детская улица В.О.
3. Наводнение. Детская улица В.О.

На р.Екатерингофке после наводнения
4. На р.Екатерингофке после наводнения

Мытнинская набережная после наводнения
5. Мытнинская набережная после наводнения

После наводнения 23.09.
6. После наводнения 23.09.

После наводнения
7. После наводнения

После наводнения
8. После наводнения

Последствия наводнения
9. Последствия наводнения

После наводнения в Летнем саду
10. После наводнения в Летнем саду

Уборка мостовой на проспекте Добролюбова
11. Уборка мостовой на проспекте Добролюбова

Служащие магазинов по улице 3-го Июля за ликвидацией последствий наводнения
12. Служащие магазинов по улице 3-го Июля за ликвидацией последствий наводнения

Очередь за водой после наводнения
13. Очередь за водой после наводнения

Без подписи
14. Без подписи

Красноармейцы охраняют имущество пострадавших во время наводнения
15. Красноармейцы охраняют имущество пострадавших во время наводнения

После наводнения
16. После наводнения

Просушка экспонатов Русского музея после наводнения 23 сентября.
17. Просушка экспонатов Русского музея после наводнения 23 сентября.

Просушка экспонатов Русского музея после наводнения 23 сентября.
18. Просушка экспонатов Русского музея после наводнения 23 сентября.


Tags: Ленинград, Россия, история, фото
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