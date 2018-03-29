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хумус
humus

1959-1964. Харрисон Форман в Москве. «Они жаждут»


Автоматы с газировкой на площади Революции
Автоматы с газировкой на площади Революции
Автоматы с газировкой на площади Революции
Автоматы с газировкой на площади Революции

Автоматы с газировкой у станции метро «Университет»
Автоматы с газировкой у станции метро «Университет»

Автоматы с газировкой у станции метро «Университет»
Автоматы с газировкой у станции метро «Университет»

Автоматы с газировкой у станции метро «Университет»
Автоматы с газировкой у станции метро «Университет»

Улица 25 Октября. Автоматы с газированной водой
Улица 25 Октября. Автоматы с газированной водой

Улица 25 Октября. Автоматы с газированной водой
Улица 25 Октября. Автоматы с газированной водой

Возле аппаратов с газированной водой
Возле аппаратов с газированной водой

Возле аппаратов с газированной водой
Возле аппаратов с газированной водой

Возле аппаратов с газированной водой
Возле аппаратов с газированной водой

Возле аппаратов с газированной водой
Возле аппаратов с газированной водой

ГУМ. Автоматы с газированной водой
ГУМ. Автоматы с газированной водой

ГУМ. Автоматы с газированной водой
ГУМ. Автоматы с газированной водой

ГУМ. Автоматы с газированной водой
ГУМ. Автоматы с газированной водой

Аппарат по продаже газированной воды
Аппарат по продаже газированной воды

Продажа газированной воды в ЦПКиО
Продажа газированной воды в ЦПКиО

Уличная торговля газированной водой
Уличная торговля газированной водой

Уличная торговля газированной водой
Уличная торговля газированной водой

Улица 25 Октября.Торговля газированной водой
Улица 25 Октября.Торговля газированной водой

Аппараты по продаже соков
Аппараты по продаже соков

Аппараты по продаже соков
Аппараты по продаже соков

Торговля соками и газированной водой
Торговля соками и газированной водой

Угол Краснопрудной улицы и Давыдовского переулка. Торговля хлебным квасом
Угол Краснопрудной улицы и Давыдовского переулка. Торговля хлебным квасом

Устьинский проезд. Торговля хлебным квасом
Устьинский проезд. Торговля хлебным квасом


Tags: Москва, Россия, история, фото
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