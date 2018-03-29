1959-1964. Харрисон Форман в Москве. «Они жаждут»

Автоматы с газировкой на площади Революции
Автоматы с газировкой у станции метро «Университет»
Автоматы с газировкой у станции метро «Университет»
Автоматы с газировкой у станции метро «Университет»
Улица 25 Октября. Автоматы с газированной водой
Улица 25 Октября. Автоматы с газированной водой
Возле аппаратов с газированной водой
Возле аппаратов с газированной водой
Возле аппаратов с газированной водой
Возле аппаратов с газированной водой
ГУМ. Автоматы с газированной водой
ГУМ. Автоматы с газированной водой
ГУМ. Автоматы с газированной водой
Аппарат по продаже газированной воды
Продажа газированной воды в ЦПКиО
Уличная торговля газированной водой
Уличная торговля газированной водой
Улица 25 Октября.Торговля газированной водой
Аппараты по продаже соков
Аппараты по продаже соков
Торговля соками и газированной водой
Угол Краснопрудной улицы и Давыдовского переулка. Торговля хлебным квасом
Устьинский проезд. Торговля хлебным квасом
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