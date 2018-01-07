Плакаты Белого движения

01. Без подписи
03. В жертву интернационалу
04. Ваши родные и близкие стонут под игом большевистских комиссаров, они мрут от насилия и голода. Они зовут вас. Идите же спасать их!
05. Вот кто терзает Великую Россию
06. Вот он! Виновник пыток и смертей. Убийца женщин и детей
07. Дар Большевиков
08. Отчего вы не в армии
09. Счастливый рабочий день в Совдепии
10. Сын мой, иди и спасай родину!
11. Генерал Лавр Георгиевич Корнилов
12. Генерал-лейтенант Андрей Григорьевич Шкуро
13. Генерал-лейтенант Виктор Леонидович Покровский
14. Генерал-лейтенант Владимир Ильич Сидорин. Командующий Донской армией
15. Генерал-лейтенант Пётр Николаевич Барон Врангель
16. Генерал-майор Михаил Гордеевич Дроздовский
17. Генерал-майор П.Н. Слащёв
18. Главнокомандующий вооружёнными силами на юге России Генерал-лейтенант Антон Иванович Деникин
19. Главнокомандующий вооружёнными силами на юге России Генерал-лейтенант Антон Иванович Деникин
20. За отечество вперёд
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