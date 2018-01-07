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хумус
humus

Плакаты Белого движения



01. Без подписи
01. Без подписи

92. Большевики на Дону. Кощунства в церкви
92. Большевики на Дону. Кощунства в церкви

03. В жертву интернационалу
03. В жертву интернационалу

04. Ваши родные и близкие стонут под игом большевистских комиссаров, они мрут от насилия и голода. Они зовут вас. Идите же спасать их!
04. Ваши родные и близкие стонут под игом большевистских комиссаров, они мрут от насилия и голода. Они зовут вас. Идите же спасать их!

05. Вот кто терзает Великую Россию
05. Вот кто терзает Великую Россию

06. Вот он! Виновник пыток и смертей. Убийца женщин и детей
06. Вот он! Виновник пыток и смертей. Убийца женщин и детей

07. Дар Большевиков
07. Дар Большевиков

08. Отчего вы не в армии
08. Отчего вы не в армии

09. Счастливый рабочий день в Совдепии
09. Счастливый рабочий день в Совдепии

10. Сын мой, иди и спасай родину!
10. Сын мой, иди и спасай родину!

11. Генерал Лавр Георгиевич Корнилов
11. Генерал Лавр Георгиевич Корнилов

12. Генерал-лейтенант Андрей Григорьевич Шкуро
12. Генерал-лейтенант Андрей Григорьевич Шкуро

13. Генерал-лейтенант Виктор Леонидович Покровский
13. Генерал-лейтенант Виктор Леонидович Покровский

14. Генерал-лейтенант Владимир Ильич Сидорин. Командующий Донской армией
14. Генерал-лейтенант Владимир Ильич Сидорин. Командующий Донской армией

15. Генерал-лейтенант Пётр Николаевич Барон Врангель
15. Генерал-лейтенант Пётр Николаевич Барон Врангель

16. Генерал-майор Михаил Гордеевич Дроздовский
16. Генерал-майор Михаил Гордеевич Дроздовский

17. Генерал-майор П.Н. Слащёв
17. Генерал-майор П.Н. Слащёв

18. Главнокомандующий вооружёнными силами на юге России Генерал-лейтенант Антон Иванович Деникин
18. Главнокомандующий вооружёнными силами на юге России Генерал-лейтенант Антон Иванович Деникин

19. Главнокомандующий вооружёнными силами на юге России Генерал-лейтенант Антон Иванович Деникин
19. Главнокомандующий вооружёнными силами на юге России Генерал-лейтенант Антон Иванович Деникин

20. За отечество вперёд
20. За отечество вперёд


Tags: Россия, история, плакаты, постеры, фото
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