Лица советской эпохи. Часть 290. Пермский край в лицах

1930. В Краснокамском районе
1920. Пермский Губернский хор под управления Г.В.Лебедева
1921. Перрон станции Пермь II. Председатель ВЦИК Михаил Иванович Калинин и руководство областного центра
1921. Беженцы в Перми
1922-1923. Последний состав Пермского Губисполкома 8-го созыва
1923. Красноармейцы. Комполитсостав 72-го Отдельного Пермского Дивизиона ВГПУ с сотрудниками Пермского Губотдела ГПУ в день 1 мая
1923. Приезд А.В.Луначарского
1925. 3-е Окружное совещание Рабкоров при газете Звезда. Пермь, 30-31 мая
1926. Расширенная сессия Пермского Окрисполкома
1927. Сотрудники государственного областного музея
1929. Ученики и учителя 7-й группы школы №18 Пермской железной дороги при станции Пермь II
1930-е. В детском саду
1930-е. Краснокамский район
1930-е. Окрестности Перми
1930-е. Пермские дети
1930-е. Пермские мальчишки
1930-е. Пермские школьницы
1930-е. Пермские школьницы
1930-е
1932. Красные партизаны и красногвардейцы-водники Камы с ветераном гражданской войны на Урале тов.ОКУЛОВЫМ С.А
1933. Клуб им.Ленина завода Дзержинского
1934. Бершеть, военный лагерь 82-й стрелковой дивизии. 12.06.
1936. Беседа товарища Палкина с делегатами-стахановцами Пермского ЛесДревСоюза
1938. Станция Балезино Пермской железной дороги. 27й врачебный участок
1939. Всесоюзная перепись населения,Инструкторский участок N4-5 в переписном отделе Кагановического района. За проверкой материалов переписи
1940-е. Санаторий «Красный Яр»
1949. Военный блиц-турнир по футболу
1950-е
1951. Старшая группа детского сада №71
1953
1954. Молотовский патефонный завод. Первомайская колонна
1959. II традиционные велогонки на площади перед Домом Культуры Железнодорожников
1960. Перед игрой с Уралмашем
1965. Пермский театр кукол
Без подписи
Аптека №4
Пермские школьники
Пермский архитектор Николай Шварев (1890-1962)
Пермский театр кукол
Улица Ленина.Трамвайная остановка ЦУМ
Юрий Никулин в Перми. Мотовилиха
Юрий Никулин в Перми
источник
Journal information