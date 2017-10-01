хумус (humus) wrote,
entry is in top1000 rating
хумус
humus

Лица советской эпохи. Часть 290. Пермский край в лицах


1930. В Краснокамском районе
1930. В Краснокамском районе
1920. Всероссийский субботник
1920. Всероссийский субботник

1920. Пермский Губернский хор под управления Г.В.Лебедева
1920. Пермский Губернский хор под управления Г.В.Лебедева

1921. Перрон станции Пермь II. Председатель ВЦИК Михаил Иванович Калинин и руководство областного центра
1921. Перрон станции Пермь II. Председатель ВЦИК Михаил Иванович Калинин и руководство областного центра

1921. Беженцы в Перми
1921. Беженцы в Перми

1922-1923. Последний состав Пермского Губисполкома 8-го созыва
1922-1923. Последний состав Пермского Губисполкома 8-го созыва

1923. Красноармейцы. Комполитсостав 72-го Отдельного Пермского Дивизиона ВГПУ с сотрудниками Пермского Губотдела ГПУ в день 1 мая
1923. Красноармейцы. Комполитсостав 72-го Отдельного Пермского Дивизиона ВГПУ с сотрудниками Пермского Губотдела ГПУ в день 1 мая

1923. Приезд А.В.Луначарского
1923. Приезд А.В.Луначарского

1925. 3-е Окружное совещание Рабкоров при газете Звезда. Пермь, 30-31 мая
1925. 3-е Окружное совещание Рабкоров при газете Звезда. Пермь, 30-31 мая

1926. Расширенная сессия Пермского Окрисполкома
1926. Расширенная сессия Пермского Окрисполкома

1927. Сотрудники государственного областного музея
1927. Сотрудники государственного областного музея

1929. Ученики и учителя 7-й группы школы №18 Пермской железной дороги при станции Пермь II
1929. Ученики и учителя 7-й группы школы №18 Пермской железной дороги при станции Пермь II

1930-е. В детском саду
1930-е. В детском саду

1930-е. Краснокамский район
1930-е. Краснокамский район

1930-е. Окрестности Перми
1930-е. Окрестности Перми

1930-е. Пермские дети
1930-е. Пермские дети

1930-е. Пермские мальчишки
1930-е. Пермские мальчишки

1930-е. Пермские школьницы
1930-е. Пермские школьницы

1930-е. Пермские школьницы
1930-е. Пермские школьницы

1930-е
1930-е

1932. Красные партизаны и красногвардейцы-водники Камы с ветераном гражданской войны на Урале тов.ОКУЛОВЫМ С.А
1932. Красные партизаны и красногвардейцы-водники Камы с ветераном гражданской войны на Урале тов.ОКУЛОВЫМ С.А

1933. Клуб им.Ленина завода Дзержинского
1933. Клуб им.Ленина завода Дзержинского

1934. Бершеть, военный лагерь 82-й стрелковой дивизии. 12.06.
1934. Бершеть, военный лагерь 82-й стрелковой дивизии. 12.06.

1936. Беседа товарища Палкина с делегатами-стахановцами Пермского ЛесДревСоюза
1936. Беседа товарища Палкина с делегатами-стахановцами Пермского ЛесДревСоюза

1938. Станция Балезино Пермской железной дороги. 27й врачебный участок
1938. Станция Балезино Пермской железной дороги. 27й врачебный участок

1939. Всесоюзная перепись населения,Инструкторский участок N4-5 в переписном отделе Кагановического района. За проверкой материалов переписи
1939. Всесоюзная перепись населения,Инструкторский участок N4-5 в переписном отделе Кагановического района. За проверкой материалов переписи

1940-е. Санаторий «Красный Яр»
1940-е. Санаторий «Красный Яр»

1949. Военный блиц-турнир по футболу
1949. Военный блиц-турнир по футболу

1950-е
1950-е

1951. Старшая группа детского сада №71
1951. Старшая группа детского сада №71

1953
1953

1954. Молотовский патефонный завод. Первомайская колонна
1954. Молотовский патефонный завод. Первомайская колонна

1959. II традиционные велогонки на площади перед Домом Культуры Железнодорожников
1959. II традиционные велогонки на площади перед Домом Культуры Железнодорожников

1960. Перед игрой с Уралмашем
1960. Перед игрой с Уралмашем

1965. Пермский театр кукол
1965. Пермский театр кукол

Без подписи
Без подписи

Аптека №4
Аптека №4

Пермские школьники
Пермские школьники

Пермский архитектор Николай Шварев (1890-1962)
Пермский архитектор Николай Шварев (1890-1962)

Пермский театр кукол
Пермский театр кукол

Улица Ленина.Трамвайная остановка ЦУМ
Улица Ленина.Трамвайная остановка ЦУМ

Юрий Никулин в Перми. Мотовилиха
Юрий Никулин в Перми. Мотовилиха

Юрий Никулин в Перми
Юрий Никулин в Перми
источник

Tags: Пермь, Россия, история, фото
Subscribe
promo humus
Buy for 300 tokens
Buy promo for minimal price.
  • Post a new comment

    Error

    switch
    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

    When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
    You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
    Help
  • 26 comments