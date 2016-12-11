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хумус
humus

1929-1933. Дом Наркомфина. Новинский бульвар, 25. Часть 2. Интерьеры здания и планы


1929-1933. Дом Наркомфина. Новинский бульвар, 25. Часть 1. Внешний вид

Николай Милютин, автор Соцгорода и редактор журнала Советская Архитектура в своем пентхаусе на вершине Дома Наркомфина
Николай Милютин, автор Соцгорода и редактор журнала Советская Архитектура в своем пентхаусе на вершине Дома Наркомфина

Внутренний вид пентхауса Николая Милютина
Внутренний вид пентхауса Николая Милютина

Внутренний вид пентхауса Николая Милютина
Внутренний вид пентхауса Николая Милютина

Внутренний вид пентхауса Николая Милютина
Внутренний вид пентхауса Николая Милютина

Внутренний вид пентхауса Николая Милютина
Внутренний вид пентхауса Николая Милютина

Внутренний вид пентхауса Николая Милютина
Внутренний вид пентхауса Николая Милютина

Внутренний вид пентхауса Николая Милютина
Внутренний вид пентхауса Николая Милютина

Внутренний вид пентхауса Николая Милютина
Внутренний вид пентхауса Николая Милютина

Внутренний вид пентхауса Николая Милютина
Внутренний вид пентхауса Николая Милютина

Внутренний вид пентхауса Николая Милютина
Внутренний вид пентхауса Николая Милютина

Внутренний вид пентхауса Николая Милютина
Внутренний вид пентхауса Николая Милютина

Внутренний вид студии Моисея Гинзбурга
Внутренний вид студии Моисея Гинзбурга

Входная дверь
Входная дверь

Внутренний вид здания
Внутренний вид здания

Внутрениий вид здания. Фрагмент лестницы
Внутрениий вид здания. Фрагмент лестницы

Внутренний вид здания. Фрагмент коридора
Внутренний вид здания. Фрагмент коридора

Внутренний вид здания
Внутренний вид здания

Внутренний вид здания
Внутренний вид здания

Внутренний вид здания. Кинозал
Внутренний вид здания. Кинозал

Внутренний вид здания
Внутренний вид здания

Планы здания
Планы здания

Планы здания
Планы здания

Планы здания
Планы здания

Планы здания
Планы здания

Планы здания
Планы здания

Планы здания
Планы здания

Планы здания
Планы здания


Tags: Москва, Россия, история, фото
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